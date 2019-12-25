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Специалисты "Теплосети" будут работать в праздники в усиленном режиме
Сегодня, 11:21
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Специалисты "Теплосети" будут работать в праздники в усиленном режиме

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Сотрудники компании выходят на круглосуточное дежурство.

С 30 декабря по 9 января специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" будут работать в режиме повышенной готовности. К такой программе работы они переходят, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию тепловых сетей в период праздников. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Сотрудники компании выходят на круглосуточное дежурство. Они будут контролировать работу оборудования, которое важно для постоянного теплоснабжения.

Убедительно просим жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о данных фактах по телефону 004 или 112.

"Теплосети"

Ранее на Piter.tv: в квартирах на Васильевском острове включили батареи после аварии.

Фото: Pxhere

Теги: новый год, праздники, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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