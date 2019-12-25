В квартирах на Васильевском острове включили батареи после аварии

Сейчас система водоснабжения работает в штатном режиме.

В квартиры на Васильевском острове вернулось тепло после аварии. Об этом сообщили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Напомним, в районе прорвало трубу на 6-й линии В.О., 29. Специалисты заменили 3, метров трубы, а также провели диагностику. Сейчас система водоснабжения работает в штатном режиме.

Жилищные организации уже в курсе, что можно подавать в жилые дома горячую воду. Добавим, что из-за ЧП временно в некоторых домах отключили теплую воду.

Ранее на Piter.tv: на станции "Международная" прорвало трубу.

Фото: Контакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"