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На станции "Международная" прорвало трубу
Сегодня, 15:28
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На станции "Международная" прорвало трубу

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Авария на движение транспорта не повлияла.

В петербургской подземке забил фонтан. На станции метро "Международная" в Петербурге прорвало трубу. Инцидент произошел сегодня, 25 декабря. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Проблему быстро устранили. Авария на движение транспорта не повлияла. Станция работает в штатном режиме, рассказали пассажиры. 

Причина случившегося уточняется.

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин заинтересовался ситуацией с падением глыбы льда на студентку в Петербурге.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: прорвало трубу, прорвало трубу в метро, станция международная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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