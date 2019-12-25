На станции "Международная" прорвало трубу

Авария на движение транспорта не повлияла.

В петербургской подземке забил фонтан. На станции метро "Международная" в Петербурге прорвало трубу. Инцидент произошел сегодня, 25 декабря. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Проблему быстро устранили. Авария на движение транспорта не повлияла. Станция работает в штатном режиме, рассказали пассажиры.

Причина случившегося уточняется.

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин заинтересовался ситуацией с падением глыбы льда на студентку в Петербурге.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург