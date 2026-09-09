Психолог Ладейщикова предупредила, что новые критерии оценок заставят родителей перегрузить детей репетиторами

Для гармоничного развития личности ребенку необходимо позволять проводить время наедине с самим собой.

Минпросвещения России установило единые критерии для оценивания школьных работ. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что новая методика призвана сделать оценки более объективными. Однако семейный психолог Светлана Ладейщикова в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом" выразила опасение, что это станет поводом для родителей занять все внеклассное время ребенка дополнительными занятиями.

По словам специалиста, стремление максимально нагрузить детей продиктовано не только желанием взрослых освободить собственное время, но и высоким уровнем тревожности в обществе. Ладейщикова отметила, что родителям часто кажется: если сейчас не нагрузить ребёнка по максимуму, он ничего не добьется в жизни. При этом она подчеркнула, что созревание человеческого мозга – постепенный процесс, которому нужно дать время.

Психолог утверждает, что для гармоничного развития личности ребенку необходимо позволять проводить время наедине с самим собой. Современные дети не приучены к продуктивному одиночеству. Им необходимо позволить самостоятельно доиграть в игру или погрузиться в книгу.

Вопреки мифу о необходимости постоянного присутствия взрослого, зачастую для ребенка важнее именно отсутствие посторонних. Специалист указала, что новая информация лучше усваивается, когда у школьника есть возможность сделать паузу и подумать. Именно в такие моменты формируется представление о личных границах, понимание собственных желаний и интересов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подвели итоги летней занятости 10,4 тыс. подростков.

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