В Петербурге подвели итоги летней занятости 10,4 тыс. подростков

Программа рассматривается властями не только как способ заработка, но и как инструмент профориентации.

В Петербурге завершилась программа временной занятости молодежи на летних каникулах. Как сообщили в Комитете по труду и занятости населения, в 2026 году на работу вышли свыше 10,4 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Особое внимание при распределении вакансий уделялось ребятам с инвалидностью.

Программа рассматривается властями не только как способ заработка, но и как инструмент профориентации. При формировании рабочих мест учитывался профиль школьных классов (технологический, гуманитарный, естественно-научный), чтобы школьники могли примерить будущую специальность еще до выпуска.

Всего к проекту присоединились 60 компаний. Подростки занимались благоустройством и озеленением, фасовкой продукции, делопроизводством, архивированием, созданием сувениров и сопровождением экскурсий. В этом году появились и новые форматы трудоустройства: работа в гипсовой мастерской, вакансии помощников контент-менеджеров, позиции SMM- и IT-специалистов.

Возможность официального заработка сохраняется у школьников и после окончания лета. Трудоустройство доступно в учебное время вплоть до ноября 2026 года. Всего до конца текущего года планируется обеспечить работой около 11 тысяч молодых петербуржцев.

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Фото: Правительство Петербурга