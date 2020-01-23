Эксперт рассказала, как собрать идеальный ланчбокс для школьника

Ориентироваться стоит на классическую триаду: качественный белок, сложные углеводы и свежие овощи или фрукты.

С началом учебного года перед родителями встает задача обеспечить ребенка правильным перекусом на длительные часы вне дома. Директор R&D-центра компании "Логика молока" Нина Аковбян поделилась с "Петербургским дневником" формулой сбалансированного школьного обеда.

По словам эксперта, ориентироваться стоит на классическую триаду: качественный белок, сложные углеводы и свежие овощи или фрукты. В базовый набор входит цельнозерновой хлеб с сыром и овощами, дополнением будут служить яблоко или груша. В качестве напитка подойдет чистая вода. Не лишним будет добавить детский йогурт или творожок, отметила специалист.

В качестве альтернативы хлебу можно использовать хлебцы, а вместо сыра – вареное яйцо, кусочек запеченной курицы или индейки. Для разнообразия подойдут сезонные фрукты и небольшая порция орехов или сухофруктов.

Нина Аковбян предостерегает от распространенных ошибок при сборке ланчбокса: сам по себе йогурт или творожок не делает весь ланчбокс сбалансированным: его лучше дополнить, например, фруктом и цельнозерновым хлебцем.

Для старшеклассников, чей учебный день длится значительно дольше, рацион должен быть более плотным. Эксперт рекомендует готовить роллы из лаваша, сытные бутерброды на цельнозерновом хлебе с мясом и овощами либо давать с собой чуть большую порцию орехов.

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Фото: Magnific (fxquadro)