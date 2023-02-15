Учёные создали глину для защиты урожая от порчи

В ходе экспериментов команда обнаружила, что химическая обработка глины позволяет создать дополнительные пустоты, которые значительно увеличивают ее способность к поглощению этилена, оставаясь при этом нетоксичной.

Согласно сообщениям международной группы исследователей, миллионы тонн фруктов и овощей ежегодно теряются из-за гниения во время транспортировки и хранения. Основной причиной этих потерь является газ этилен, который выделяется растениями и стимулирует их дозревание.

Как сообщает "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на научную группа Копенгагенского университета в журнале Applied Surface Science Advances, ученым удалось адаптировать глинистый минерал монтмориллонит для эффективного поглощения этого газа. Исследователи применили современные методы анализа, включая нейтронное и рентгеновское излучение, а также термический анализ, чтобы изучить поведение этилена внутри глины.

Руководитель исследования Элоиза Бордалло отметила, что глина является натуральным, недорогим и безопасным материалом, который можно модифицировать для улавливания газа. В ходе экспериментов команда обнаружила, что химическая обработка глины позволяет создать дополнительные пустоты, которые значительно увеличивают ее способность к поглощению этилена, оставаясь при этом нетоксичной.

Ученые подчеркнули, что теперь они понимают фундаментальные механизмы, позволяющие глине удерживать этилен, что открывает новые возможности для создания экологичных упаковочных материалов. Они представляют себе компактные пакетики с порошкообразной глиной, которые можно будет использовать вместе с фруктами и овощами при транспортировке, аналогично влагопоглощающим пакетикам с силикагелем.

Кроме того, исследователи отметили, что решение проблемы этилена не только сократит количество пищевых отходов, но и позволит собирать урожай на более поздних стадиях созревания, что улучшит вкус и аромат плодов. В настоящее время команда продолжает работать над оптимизацией химического процесса и исследует возможность повышения способности глины захватывать этилен на более длительный срок.

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