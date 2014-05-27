У Louis Vuitton остался последний магазин в России

У французского люксового ретейлера Louis Vuitton остался последний магазин в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность его местного представительства.

Единственный магазин бренда остался в центре Москвы на Большой Дмитровке. Дочернее предприятие Louis Vuitton перестало арендовать площади в ТЦ "Времена года". Соглашение между сторонами было подписано в конце апреля 2018 года и действовало на протяжении семи лет. В 2025-м модный дом окончательно закрыл свое обособленное подразделение.

Напомним, в марте 2022 года Louis Vuitton принял решение приостановить работу розничных магазинов в России. С этого момента модный дом постепенно начал освобождать площади, которые арендовал в российских городах.

