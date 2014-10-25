Петербургская студентка установила рекорд по количеству испеченных блинов за час

"Рекордные" блины Александра отвезла в петербургское отделение благотворительного фонда "Ночлежка".

Студентка кулинарного колледжа Петербурга Александра Рогова испекла 173 блина за час и установила мировой рекорд. Мероприятие было приурочено к Масленице, пишет ТАСС 19 февраля.

Уточняется, что к зачету принимали только блины диаметром не менее 20 сантиметров. По словам рекордсменки, ей пришлось искать подходящие сковороды по всему городу. Во время процесса приготовления присутствовали два наблюдателя, экспертная комиссия "Интеррекорда" следила за девушкой в режиме онлайн.

Понадобились 4 литра воды, 4 литра молока, 30 яиц, около 3 килограммов муки и 24 сковородки. "Рекордные" блины Александра отвезла в петербургское отделение благотворительного фонда "Ночлежка".

