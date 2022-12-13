26 февраля поваря сделают 500 кг блинный пирог и угостят всех желающих.

С 23 по 26 февраля 2023 года в Петропавловской крепости, на площади у Нарышкина бастиона будут проходить масленичные гуляния.

23-25 февраля с 14:00 до 17:00 гости Петропавловской крепости смогут отведать блины и принять участие в масленичных забавах, конкурсах и интерактивах:

- пройти мастер-класс по печению блинов и квест "Путь повара", который позволит побывать в роли мастера-блинопека и изнутри посмотреть, как рождается главный атрибут Масленицы – блины;

- изготовить карамельное солнце на палочке;

- стать участником танцевального флэшмоба вместе с Посланниками Солнца.

26 февраля – в последний и самый главный день масленичной недели – гостей ждет масштабная концертная и развлекательная программа.

В 12.00, сразу после традиционного полуденного выстрела из сигнального орудия Петропавловской крепости, опытные мастера-блинопеки соберут на глазах у публики блинный пирог весом 500 кг, которым смогут угоститься все желающие. Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела Масленицы.

В течение всех дней праздника на территории Петропавловской крепости будет установлен "ящик плохих новостей", куда гости крепости смогут опустить записки с перечислением существующих в их жизни неприятностей и проблем. "Ящик плохих новостей" будет сожжён на костре 26 февраля, а с ним сгорят все беды и невзгоды.

Фото: пресс-служба ГМИ СПб