Рязанский завод, чей кефир пьет Путин, готов к увеличению спроса

Исполнительный директор компании Сергей Каряев рассказал, что для Кремля продукция готовится на общей линии.

Рязанское предприятие "Вакинское агро", кефир производства которого пьет российский президент Владимир Путин, не имеет отдельной линии для поставок в Кремль, вся продукция изготавливается на общем оборудовании. Соответствующее заявление в комментарии журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделал исполнительный директор компании Сергей Каряев. Ранее телеканал "Россия", 4 мая, выпустил в эфир документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". В рамках одного из сюжетов авторы опубликовали кадры, на которых глава государства достает из холодильника кефир, произведенный под маркой "Эковакино".

Напрямую мы президенту не возим… Как все думают, что у нас есть отдельная линия, которая под Кремль. Нет, у нас общая линия… У нас просто вкусное молоко. Сергей Каряев, эксперт "Вакинское агро"

Исполнительный директор компании отметил, что корма предприятие заготавливает самостоятельно, фермы являются роботизированными. Также предприятие оснащено доильным залом "Карусель". Сергея Каряев указал на то, что изначально сам продукт сырого молока - качественный, поэтому оттуда качественной выходит из производства вся готовая продукция. Эксперт объяснил, что при местном молокозаводе действует собственная лаборатория. Также ведутся проводятся государственные экспертизы. Выработка фермы составляет 160 тонн молока ежесуточно, а на дальнейшую переработку идет 60 тонн.

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Фото и видео: документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", телеканал "Россия-1".