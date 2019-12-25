Роскачество нашло кишечную палочку в кефире трех марок

Рейтинг этой продукции был обнулен.

Государственная система контроля Роскачество провела исследование семи торговых марок кефира и нашла в трех из них кишечную палочку. Об этом информирует пресс-служба организации.

Ими оказались продукты торговых марок "Буренкино", "То, что надо!" и "Молочное царство". Кроме этого, были выявлены и другие недочеты: плесень, неверная маркировка, невыраженный кисломолочный вкус и запах, а также привкус пастеризации или простокваши и малое количество дрожжей на конец срока годности. Рейтинг данной продукции был обнулен.

В четырех других образцах кефира марок "Лента", "Каждый День", Parmalat и "Простоквашино" недостатков выявлено не было.

Роскачество передало данные о нарушениях в контрольно-надзорные органы, а также торговым сетям и производителям.

Ранее российский доктор Александр Мясников назвал полезные качества фастфуда. Он подчеркнул, что в фастфуде нет ничего полезного, однако, он позволяет надолго утолить аппетит, а также способен придать организму сил благодаря калориям.

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