Семь продуктов помогают укрепить кишечник и иммунитет

Здоровье кишечника и сильная иммунная система тесно связаны.

Здоровье кишечника и сильная иммунная система тесно связаны. Специалисты назвали семь натуральных пробиотиков, которые положительно влияют на кишечную флору и укрепляют иммунитет. Об этом сообщило издание FitForFun.

Кимчи (блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту) содержит витамины A, C, K2, группы B, аминокислоты и железо.

Одним из лучших пробиотиков является йогурт. Он помогает при запоре и диарее, улучшает кишечную флору. Также йогурт способен стабилизировать давление и улучшить плотность костей.

Кефир богат кальцием, магнием и фосфором, а также содержит витамины B2, B12 и D.

Домашние соленья могут способствовать регулярному пищеварению и положительно влиять на иммунную систему, так как содержат пробиотические молочнокислые бактерии.

Острая паста Мисо, изготовленная из злаков и соевых бобов, также содержит в себе множество пробиотических молочнокислых бактерий. Также в Мисо много белков и клетчатки.

Сыры чеддер, грюйер, гауда, моцарелла и пармезан содержат живые молочнокислые бактерии.

Темпе – индонезийская еда, приготовленная из соевых бобов, является идеальным поставщиком молочнокислых бактерий.

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