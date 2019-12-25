В Белом доме опровергли слухи о смерти Трампа

Также отмечается, что президент США собирался сыграть утром в гольф.

В Белом доме опровергли слухи о возможной смерти президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников.

В субботу, 30 августа, активно распространялись слухи о якобы смерти американского лидера. Поводом стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который заявил о готовности взять на себя обязанности главы государства, если с Трампом что-то случится. В Белом доме подчеркнули, что с 79-летним президентом все в порядке. Также отмечается, что Трамп собирался сыграть утром в гольф.

Ранее Белый дом выложил фото Трампа за работой в McDonald"s.

Фото: YouTube / The White House