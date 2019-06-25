Врач-гастроэнтеролог заподозрил Алибасова в инсценировке отравления

По словам доктора медицинских наук, продюсер не мог так быстро прийти в себя с таким диагнозом.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заподозрил Бари Алибасова в инсценировке отравления. По словам специалиста, продюсер не мог так быстро прийти в себя с таким диагнозом. Об этом он заявил в интервью "Комсомольской правде".

Доктор напомнил, что Алибасову диагностировали ожог пищевода четвертой степени. Это означает, что у продюсера должно было произойти разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, то пищевод ему удаляют.

Румянцев не оставил без внимания видеозапись, которая появилась сразу после выписки Алибасова из больницы. На ней продюсер ходит по дому без верха и демонстрирует весьма плотное телосложение. Доктор подчеркнул, что Алибасов не выглядит исхудавшим. Кроме того, при таком ожоге пациент должен питаться через гастростому (трубочку), минуя желудок и пищевод. В животе должно быть отверстие, которого у продюсера нет.

В завершении врач добавил, что после такого ожога должен измениться голос. А этого, как могут увидеть зрители, тоже не произошло. Поэтому Румянцев считает, что вся история с отравлением — "абсолютная липа".

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня. У него диагностировали ожоги дыхательных путей и пищевода. Известно, что он по ошибке выпил вместо йогурта средство для прочистки труб "Крот".

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Видео: ВКонтакте / Бари Алибасов