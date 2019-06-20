Бари Алибасов оставил своего сына без наследства

Так продюсер отреагировал на слухи о том, что Алибасов-младший хочет заработать на популярности отца.

Бари Алибасов решил оставить своего сына без наследства. Так продюсер отреагировал на слухи о том, что Алибасов-младший хочет заработать на популярности отца. Об этом пишет kp.ru.

"Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства", — объявил Алибасов, добавив, что, скорее всего, отдаст деньги в приюты для животных.

Продюсер рассказал, что в молодости никогда не просил денег у родителей. Отец давал ему 15 рублей в месяц, а мать тайком добавляла 10.

Напомним, Бари Каримович попал в больницу 4 июня. Врачи диагностировали у него ожоги дыхательных путей и пищевода. Известно, что он по ошибке выпил вместо сока средство для прочистки труб "Крот".

Ранее сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера.

Видео: ВКонтакте / Бари Алибасов, Сергей Куплинов