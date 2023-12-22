Крошик сильно похудел за время линьки и начал мёрзнуть в воде

Теперь Крошика будут откармливать заново.

Крошик закончил линять, но он сильно похудел за это время и начал мёрзнуть в воде. Об этом рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Крошик снова надел чёрное меховое пальто и даже сделал себе модную нерпячью причесочку. Но эта линька Крошу далась очень нелегко, он не ел больше месяца, очень сильно похудел и по размерам стал меньше Шлиссика. В холодной воде он замерзает, дрожит и очень похож на тюленя, которому нужна реабилитация. сотрудники фонда

Теперь Крошика будут откармливать заново. Как рассказали в фонде – линька –тяжелое время в жизни взрослой кольчатой нерпы. Те животные, которые не рассчитали жировых запасов и не сумели хорошо подготовиться к линьке, могут даже погибнуть.

А вот обжорка Шлиссик перед линькой от души набивал своё мягкое пузо рыбой и теперь выглядит намного лучше "всегда задумчивого Кроша".

Ранее в Фонд балтийской нерпы поступили два истощенных морских млекопитающих.

Фото: ВКонтакте/ Спасение тюленей 699-23-99