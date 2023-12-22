В фонд балтийской нерпы поступили два истощенных морских млекопитающих

В Ленобласти спасли двух ластоногих.

В Фонд друзей балтийской нерпы привезли истощенных морских млекопитающих. Здесь будут восстанавливаться серый тюлененок из Шепелево и ладожская нерпа из Запорожского. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Маленького серого тюлененка доставили сотрудники Комитета по животному миру Ленобласти. Масса малыша составляет всего пять килограммов. Ладожская нерпа, по оценкам специалистов, не имела шансов на самостоятельное выживание в Ладожском озере. Сотрудники Фонда будут помогать животным восстанавливаться.

Ранее мы писали, что спасенная на берегу Ладоги нерпа набрала 3 килограмма.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99