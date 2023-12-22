Спасенная на берегу Ладоги нерпа набрала 3 килограмма

Малышку назвали Ладогой.

Самая маленькая нерпа, спасенная на берегу Ладожского озера, недалеко от одноименной станции, 2 марта, научилась есть рыбу, набрала 3 килограмма и получила имя – Ладога. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 15 апреля.

Отмечается, что в петербургском Фонде друзей балтийской нерпы есть традиция – называть попавших в центр ластоногих именем места, где их обнаружили. Именно поэтому первая спасенная в 2024 году нерпа стала Ладогой.

Кроме того, в предприятии напомнили, что, когда малышка попала в центр, она весила всего 3,5 килограмма. Недоношенная, с пуповиной и без зубов, с задержкой смены меха, нерпа за месяц набрала 3 килограмма и научилась самостоятельно есть рыбу. В день ей дают около килограмма мойвы.

На данный момент в центре реабилитируются восемь животных. Среди них – три кольчатые нерпы, одна балтийская и четыре серых тюленя. Состояние малышей оценивается как стабильное. Серых тюленей кормят сельдью, а нерп – мойвой.

Ранее на Piter.TV: в Фонд друзей балтийской нерпы доставлены две пациентки.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы