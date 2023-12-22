В Фонд друзей балтийской нерпы доставлены две пациентки

Их нашли на границе с Эстонией и у Ладожского озера.

В петербургский Фонд друзей балтийской нерпы накануне поступили две пациентки. Об этом 3 апреля рассказали в пресс-службе организации.

Первая из новичков – тощая самка серого тюленя, найденная в деревне Саркюля Кингисеппского района Ленобласти, в нескольких километрах от границы с Эстонией.

Малышка совершенно правильно решила вылезти на нашем берегу, так как в соседней стране никто бы ей помочь не смог. Пресс-служба Фонда балтийской нерпы

Еще одна из обнаруженных ластоногих – тощая и сильно поклеванная птицами ладожская нерпа. Многочисленные ее ранки воспалились, и состояние расценивается как очень тяжелое.

Кроме того, в фонде сообщили, что теперь в перевозке погибающих краснокнижных тюленят в стационар ему помогает транспортная компания "Русмарин".

Ранее в поселке Ладожской Озеро Ленобласти спасли первую нерпу в сезоне 2024 года.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы