В Кронштадте состоялась экологическая акция "Чистый берег"

Акция "Чистый берег" проводится в Петербурге более 10 лет.

В Кронштадте прошла экологическая акция "Чистый берег". Волонтерам удалось собрать 45 кубометров отходов. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Добровольцы приводили в порядок территорию острова Котлин. Акция стала неформальным завершением XXIV Международного экологического форума "День Балтийского моря", который проходил на площадке Конгрессно-выставочного центра музея военно-морской славы с 16 по 17 мая.

Акция "Чистый берег" проводится в Петербурге более 10 лет. Каждый раз состав участников только увеличивается.

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Фото: Telegram / ПриродоВеды