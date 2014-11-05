Благоустройство набережной Охты завершат в 2026 году

Финальную концепцию обсудили с местными жителями.

Стало известно, как благоустроят набережную Охты, рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Общественное пространство на шоссе Революции, 63, планируют открыть в 2026 году. Финальную концепцию обсудили с местными жителями: всего прошло три встречи, где с проектировщиками делились идеями по благоустройству. Проект менялся с учетом озвученных предложений. Теперь его отправят на согласование в городской комитет по градостроительству и архитектуре.

На набережной будут зона уличного спорта с тренажерами для воркаута, теннисным столом под навесом, два стола для игры в шахматы, скалодром. Также разместят площадки для стритбола и баскетбола.

Кроме того, по всему пространству проложат пешеходные дорожки. Установят современное освещение, камеры видеонаблюдения. По просьбе петербуржцев проектом предусмотрят место для установки общественного туалета.

Во время работ уберут аварийные тополя. Вместо них высадят новые деревья, кустарники и цветы, проведут санитарную рубку крон. Ближе к дороге появится липовая аллея.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы посадили яблони в парке у Каменки.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга