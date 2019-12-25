Петербуржцы посадили яблони в парке у Каменки

Холдинг Setl Group завершил благоустройство первой части парка у реки Каменка рядом с Арцеуловской аллеей. Там уже высажено примерно 600 кустарников, включая цветущие – сирень и спирею.

В воскресенье, 20 октября, в жилом комплексе "Чистое небо" в Приморском районе Петербурга состоялось экологическое мероприятие Setl Green Day. Местные жители присоединились к озеленению парка у реки Каменка, где они посадили различные сорта яблонь.

Холдинг Setl Group завершил благоустройство первой части парка у реки Каменка рядом с Арцеуловской аллеей. Там уже высажено примерно 600 кустарников, включая цветущие – сирень и спирею. Ранее в парке появились лиственные и хвойные деревья: дубы, березы, клены, каштаны, липы, рябины, ели и сосны.

Экологический проект Setl Green Day проводится холдингом Setl Group ежегодно. Он не только помогает жителям познакомиться друг с другом, но и объединяет разные поколения. Участники мероприятия – не только взрослые, но и дети. Для детей организовали увлекательную экскурсию по осеннему парку, где они узнали о сезонных изменениях в природе, собрали гербарий из листьев и шишек, а также создали арт-объект "Дерево знаний". Также ребята получили уроки по правильному выбору экологически чистых товаров и узнали о важности сортировки мусора.

Экологические акции стали традиционными для жителей "Чистого неба". Последняя такая акция состоялась весной, тогда было высажено 20 деревьев и более 140 кустарников, включая остролистные клены, мелколистные липы, дерен белый и сирень.