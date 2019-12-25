На Охте пройдет экологическая акция "Волна чистоты" на сап-бордах

Водная уборка состоится не только в акватории, но и на береговой линии.

На реке Охте пройдет экологическая акция на сап-бордах "Волна чистоты". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Водная уборка состоится не только в акватории, но и на береговой линии, 7 сентября с 10:00 до 17:00. Поучаствовать в мероприятии можно пешком или на различных плавстредствах: сапах, байдарках и драконе – длинной лодке. В конце всех будет ждать чаепитие с пирогами.

Место сбора – набережная реки Охты за Домом молодежи "Квадрат", Передовиков, 16к2. Зарегистрироваться на акцию получится по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что в Шлиссельбурге более 1 тыс. человек приняли участие в очистке Петровских каналов.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга