На Охте пройдет экологическая акция "Волна чистоты" на сап-бордах

На реке Охте пройдет экологическая акция на сап-бордах "Волна чистоты". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.
Водная уборка состоится не только в акватории, но и на береговой линии, 7 сентября с 10:00 до 17:00. Поучаствовать в мероприятии можно пешком или на различных плавстредствах: сапах, байдарках и драконе – длинной лодке. В конце всех будет ждать чаепитие с пирогами.
Место сбора – набережная реки Охты за Домом молодежи "Квадрат", Передовиков, 16к2. Зарегистрироваться на акцию получится по ссылке.
Ранее мы рассказывали о том, что в Шлиссельбурге более 1 тыс. человек приняли участие в очистке Петровских каналов.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга
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