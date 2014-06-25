В Шлиссельбурге более тысячи человек приняли участие в очистке Петровских каналов

Активисты собрали мусор.

Сегодня, 22 августа, в Шлиссельбурге прошли работы по очистке Петровских каналов от мусора. В экологической акции приняли участие более тысячи активистов, из них 85 человек убирали мусор, находясь на сапах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Акция "Вода России" помогла Петровским каналам избавиться от 25 мешков бытового мусора, 16 мешков с пластиком, десяти мешков со стеклом и четырех мешков с металлом.

Участники выходили в акваторию на сапах и пешком. Мусор отправили на утилизацию.

Ранее мы писали, что 23 августа на набережной реки Охта за Домом молодёжи "Квадрат" пройдет еще одна акция по очистке водоемов от мусора.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко