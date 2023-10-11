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Мужчина оказался в реанимации после наезда электрички в Гатчинском районе
Сегодня, 11:48
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Мужчина оказался в реанимации после наезда электрички в Гатчинском районе

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Пострадавшему диагностировали сочетанные травмы.

В Гатчинском районе Ленобласти проводится проверка по факту травмирования на железной дороге.

По информации 78.ru, ночью 28 декабря в 2 километрах от станции Вырица 42-летнего местного жителя сбил электропоезд. Машинист пытался остановить электричку и предупредить о приближении состава, но столкновения избежать не удалось. 

Пострадавшего в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Ему диагностировали сочетанные травмы. 

Ранее на Piter.TV: девятиклассник попал под колеса авто Genesis на Литейном. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: вырица, электричка сбила мужчину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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