Мужчина оказался в реанимации после наезда электрички в Гатчинском районе

Пострадавшему диагностировали сочетанные травмы.

В Гатчинском районе Ленобласти проводится проверка по факту травмирования на железной дороге.

По информации 78.ru, ночью 28 декабря в 2 километрах от станции Вырица 42-летнего местного жителя сбил электропоезд. Машинист пытался остановить электричку и предупредить о приближении состава, но столкновения избежать не удалось.

Пострадавшего в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Ему диагностировали сочетанные травмы.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО