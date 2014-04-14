Полицейские задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт в Вырице

Мужчина начал хватать "обидчика" своих детей за верхнюю одежду и тащить в сторону своего автомобиля.

Полицейские задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт и решившего выяснить отношения с подростком. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 24 августа обратился 42-летний житель Вырицы. Мужчина сообщил, что у его 11-летнего сына произошел словесный конфликт с другими детьми, в который впоследствии вмешался их 29-летний отец – гражданин Таджикистана, работающий подсобным рабочим. Мужчина начал хватать "обидчика" своих детей за верхнюю одежду и тащить в сторону своего автомобиля.

Своим криком подросток привлек внимание прохожих, которые помогли ему освободиться из рук мужчины. Мигрант был задержан прибывшими сотрудниками полиции и передан в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "а, в, д" ч. 2 ст. 126, УК РФ (попытка похищения человека).

