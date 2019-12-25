За похищение несовершеннолетнего и вымогательство двух петербуржцев отправили в колонию строгого режима

Дайтову назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, Ткаченко – 5 лет 8 месяцев лишения свободы.

В Пушкинском районе Петербурга огласили приговор по уголовному делу о похищении несовершеннолетнего и вымогательстве.

Суд установил, что подсудимые Абубакар Дайтов и Артем Ткаченко вечером 12 июля 2024 года, находясь во дворе жилого дома по улице Ростовской в поселке Шушары, силой посадили несовершеннолетнего на заднее сидение автомобиля Mercedes-Benz G500 и вывезли в безлюдный участок местности в 700 метрах от трассы М-11 Нева. Угрожая подростку бейсбольными битами, они завладели его наручными часами стоимостью более 40 тысяч рублей, а также вымогали денежные средства в размере 500 тысяч рублей.

Мужчины выпустили потерпевшего из машины, отправив его за деньгами к родителям с условием, что он вернется и передаст им наличные. О случившемся подросток сообщил матери, которая обратилась в полицию.

Дайтову назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Ткаченко – 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также удовлетворены иски прокурора Пушкинского района о компенсации несовершеннолетнему потерпевшему морального вреда – с каждого осужденного взыскано 100 тысяч рублей.

Ранее на Пулковском шоссе мигранты избили и ограбили соотечественника.

Фото: Piter.tv