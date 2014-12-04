  1. Главная
На Пулковском шоссе мигранты избили и ограбили соотечественника
Сегодня, 10:46
Они были оперативно задержаны полицейскими.

Полиция задержала двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве. Подробности сообщил в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 6 августа в полицию Московского района обратился 28-летний гражданин государства Центральной Азии, прибывший месяц назад в Петербург. Он рассказал, что около месяца назад у станции метро "Купчино" он познакомился со своим соотечественником. Около 03:00 5 августа они вместе приехали на пустырь в районе дома 86 по Пулковскому шоссе на подработку по вывозу мусора. Через некоторое время к ним подъехал на автомобиле неизвестный и стал избивать заявителя, забрал сумку, в которой находились 25 тысяч рублей и мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. После у пострадавшего забрали банковскую карту, вынудили сообщить от нее PIN-код и сняли со счета 40 тысяч рублей. После случившегося обидчики довезли потерпевшего до дома и пригрозили никому не сообщать о произошедшем.

На улице Тихой в этот же день по подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое мигрантов, 28 и 32 лет, старший ранее был неоднократно судим.

Фото: МВД по СПб и ЛО

Полицейским следствием возбуждено сразу три уголовных дела по статьям 158 УК РФ (кража), 161 (грабеж) и 163 (вымогательство) УК РФ.

 Фото: Piter.tv

Теги: мигранты, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

