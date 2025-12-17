Похитители петербургского коммерсанта попытались выбить из него 300 тыс. ножом

Преступление произошло в августе 2025 года, но потерпевший обратился в полицию лишь после выздоровления.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении 33-летнего петербургского коммерсанта. Преступление произошло ещё в августе прошлого года: злоумышленники выманили знакомого в безлюдное место, избили, ударили ножом и пытались получить выкуп в 300 тысяч рублей.

По данным полиции, в августе 2025 года 33-летний гендиректор коммерческой фирмы и 33-летний водитель такси, с которыми потерпевший ранее работал, решили завладеть его деньгами. Они заманили мужчину в безлюдное место в районе деревни Дусьево Шумского сельского поселения Кировского района Ленобласти.

Там злоумышленники избили коммерсанта и ударили его ножом в ногу. После этого силой посадили в автомобиль и повезли к нему домой за деньгами. Однако в квартире состояние пострадавшего резко ухудшилось, а домочадцы подняли шум и начали звать на помощь. Не обнаружив денег и испугавшись разоблачения, нападавшие бросили жертву и скрылись.

Потерпевшего госпитализировали. Лишь после полного выздоровления он обратился в полицию. В ходе обысков по адресам проживания задержанных оперативники изъяли 4 мобильных телефона и документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области