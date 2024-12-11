В МИД РФ объяснила причины, по которым украинские власти перешли от манипуляций словом к обыкновенной неправде.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский напрямую лжет о причинах запрета, данного им же переговорного процесса с Россией, а перед лицом краха Украины будет лгать мировому сообществу еще больше. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Мордовии с журналистами от 31 января сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница напомнила о том, что 25 января в ходе пресс-конференции с молдавским лидером Майей Санду Зеленский сообщил, что запрет на прямые контакты с Москвой связан с необходимостью "купирования угрозы сепаратизма".

Теперь по поводу этой тематики, которая постоянно муссируется. Уже теперь исторические манипуляции Зеленского относительно переговорного процесса. Почему я так говорю? Потому что он просто впрямую врет, это просто вранье чистой воды. Он пытался обосновать принятое им весной 2022 года решение выйти из переговорного процесса и воевать до последнего украинца просто откровенной ложью. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что в "его воспаленном сознании" Москва якобы предпринимала попытки давить на депутатов Верховной Рады, чиновников из Европейского Союза и США, а также использовать множество "теневых переговорных коридоров" для нанесения вреда безопасности Украины. Позиция российского внешнеполитического ведомства заключается в том, что решение Киева выйти из переговоров с Москвой исходило от коллективного Запада, так как у стран были собственные причины по продлению конфликта в регионе.

Захарова: появление Зеленского в Освенциме осудили в еврейских кругах Польши.

Фото и видео: МИД России