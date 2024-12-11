В МИД РФ поблагодарили местных активистов за их гражданскую позицию.

Присутствие лидера киевского режима Владимира Зеленского, у которого есть "ручные нацисты", на памятной церемонии годовщины освобождения концлагеря Освенцим осудили в еврейских религиозных кругах Польши. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Мордовии с журналистами от 31 января сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница рассказала о гражданском мужестве, которое проявил Михаэль Шудрих.

Появление Зеленского в Освенциме вызвало негодование в еврейских религиозных кругах Польши. Главный раввин польского государства Михаэль Шудрих сказал, что их представители сочли позором находиться на одном мероприятии с диктатором, у которого есть ручные нацисты. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ отметили, что Владимир Зеленский сейчас незаконно стоит во главе остатков государства, которое сам же и развалил. При этом на Украине продолжают находиться неонацисты с соответствующей символикой, знаменами, идеологией и собственными героями. Мария Захарова перечислила факторы, которые стали основой для трансформации режима из экстремистского и неонацистского в террористический.

Захарова сочла геноцидом снижение возраста мобилизации на Украине.

Фото и видео: МИД России