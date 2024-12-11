В МИД РФ прокомментировали разработку законопроекта о военной службе на Украине.

Киевский режим устраивает геноцид для собственного населения, когда снижает возраст мобилизации граждан по требованию стран коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Мордовии с журналистами от 31 января сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница обратила внимание на интервью, которое дал заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского, полковник Павла Палисы. Военнослужащий отметил, что он видит огромный "мобилизационный резерв" в юношах с 18 до 25 лет. Он добавил, что власти разрабатывают реформу о военной службе, чтобы на добровольной основе привлечь в армию молодых людей.

На Банковой сознательно идут на такой шаг. Что народ Украины требует? Гражданское общество требует? <…> Нет. Это требования англосаксов - пополнение рядов ВСУ за счет только что достигших совершеннолетия молодых парней. Никто в Вашингтоне и в Лондоне этого и не скрывал. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: у трех жертв авиакатастрофы в США был российский паспорт.

Фото и видео: МИД России