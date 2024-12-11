Захарова: у трех жертв авиакатастрофы в США был российский паспорт

В МИД РФ прокомментировали трагедию с гибелью 67 человек в США.

Три человека, которые погибли в авиакатастрофе на американской территории вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, имели российские паспорта. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Мордовии с журналистами от 31 января сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница отметила, что в настоящее время представители посольства в столице США устанавливают информацию по еще оному пассажиру этого рейса. У него также мог быть паспорт гражданина РФ.

У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дополнительно внешнеполитическое ведомство соболезнует тем, ко потерял друзей и близких в произошедшей вечером 29 января трагедии. Речь идет о столкновении пассажирского самолета с военным вертолетом. Согласно данным от местных властей, в авиакрушении погибли 67 человек.

Захарова: китайский Новый год в Москве – это культурный обмен.

Фото и видео: МИД России