На Манчестерской улице достроили школу на 1550 человек

Здание станет второй площадкой гимназии №105 Выборгского района.

Setl Group завершил строительство социальных объектов в ЖК "Панорама парк Сосновка". Последним объектом стала школа на 1550 мест с двумя бассейнами и стадионом. Здесь будут учиться дети с 1 по 11 класс, сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа на Манчестерской улице, дом 5, корпус 2 станет второй площадкой гимназии №105 Выборгского района. В четырехэтажном обустроены учебные классы, лаборатории, мастерские, комнаты отдыха, библиотека с медиатекой, вместительная столовая и актовый зал вместимостью 450 человек. В школе есть и традиционный для петербургских школ большой спортивный кластер: два бассейна, просторный спортзал.

Во дворе находятся площадка для проведения массовых мероприятий и торжественных линеек. Там же расположись стадион с беговыми дорожками и полем для игр в футбол, волейбол и баскетбол на улице. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы и лифты.

В данном ЖК девелопер построил и ввел в эксплуатацию 3 детских сада общей вместимостью 780 малышей.

Также в Парголово достроили новую школу на 825 учеников.

Фото: Setl Group