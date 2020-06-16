В Парголово достроили новую школу на 825 учеников

Здесь предусмотрены просторные учебные классы, библиотека, актовый зал и блок для занятий спортом.

В посёлке Парголово (Выборгский район Петербурга) завершилось строительство новой школы. Здание расположено на улице Архитектора Белова. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдал Госстройнадзор, сообщил портал "Строительный Петербург".

Новая школа рассчитана на 825 учеников. Здесь предусмотрены просторные учебные классы, библиотека, актовый зал и блок для занятий спортом. В помещениях созданы комфортные условия для учебного процесса и внеурочной деятельности. Помимо стандартных классов, в учреждении оборудованы лаборатории для занятий по естественным наукам, мастерские, а также классы с интерактивными панелями. В таких "умных" кабинетах будут проходить уроки по современным методикам.

Территория школы благоустроена: рядом с основным зданием обустроены спортивная площадка, зоны отдыха и игровые площадки. Пространство оформлено с учетом экологических требований: в ландшафтном дизайне использованы озеленение, безопасное покрытие и разделение зон по возрасту и функциональности.

Здание полностью приспособлено для маломобильных учеников: в школе установлены пандусы, поручни, а также система навигации с тактильными элементами для слабовидящих. Это сделано для того, чтобы учебное заведение было доступным для всех детей без исключения.

Ожидается, что уже к началу учебного года школа примет первых учеников.

На Авиаконструкторов ввели в эксплуатацию школу на 825 учеников.

Фото: ВКонтакте/ Госстройнадзор Санкт-Петербурга