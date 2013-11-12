На Авиаконструкторов ввели в эксплуатацию школу на 825 учеников

Это современный образовательный комплекс площадью 19,9 тыс. кв. м.

В Приморском районе Петербурга общеобразовательная школа на 825 учеников получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Как рассказал портал "Строительный Петербург", школа находится на проспекте Авиаконструкторов, д. 56, стр. 1.

Это современный образовательный комплекс площадью 19,9 тыс. кв. м. с двумя бассейнами, двумя спортзалами, библиотекой, драматическим кружком и студией хореографии. На территории обустроены спортивные площадки и стадион.

Холдинг "РСТИ" безвозмездно передаст здание общеобразовательного учреждения в городскую собственность.

Также в жилом комплексе "Ариосто" на проспекте Авиаконструкторов завершено строительство современной школы. Здание рассчитано на 1100 учащихся и готово принять первых школьников уже в сентябре этого года.

Фото: портал "Строительный Петербург"