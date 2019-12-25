На Манчестерской достроили детский сад на 250 человек

Все группы разместятся в трехэтажном здании.

На Манчестерской улице, 3, ввели в эксплуатацию новый трехэтажный детский сад на 250 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На первом этаже расположены ясли, бассейн, кухня и медицинский кабинет. На втором этаже находятся помещения для средней группы, а также музыкальный и спортивный залы, кабинеты для кружков. На третьем этаже находятся комнаты для старших.



На участке обустроены игровые площадки для каждой группы, а также спортивные площадки и современные игровые комплексы с горками, лабиринтами и лестницами. Для прогулок в дождливую погоду предусмотрены площадки с навесами.

Фото: портал "Строительный Петербург"