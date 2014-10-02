За нарушениями в зоне платной парковки на Васильевском острове будут следить пешие патрули

Соблюдение требований правил стоянки проконтролируют с помощью автоматических комплексов "Дозор-М3".

На Васильевском острове в зоне платной парковки нарушения будут выявлять пешие патрули. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 2 ноября.

В Центре управления парковками есть отдел пеших инспекторов, которые работают в зоне платной парковки. У них разные обязанности: например, проверять, как работают паркоматы. И они имеют право снимать с номеров лишние предметы. Дмитрий Ваньчков, зампред комитета по транспорту Петербурга

Соблюдение требований правил стоянки проконтролируют с помощью автоматических комплексов "Дозор-М3". На данный момент в районе работает патруль из 25 человек, его планируют расширить до 65 сотрудников. Уже сейчас благодаря специалистам количество нарушений уменьшилось в 10 раз.

Напомним, что зона платной парковки заработала на Васильевском острове 1 ноября. Стоянка располагается на 652 улицах, где организовано порядка 48 тыс. мест для авто.

Фото: Piter.TV