На Васильевском острове заработала зона платной парковки

В Санкт-Петербурге завершилась реализация проекта по созданию Единого городского парковочного пространства в центральной планировочной зоне.

С 1 ноября 2023 года, зона платной парковки заработала на Васильевском острове, став четвертым районом города, где был реализован проект. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Теперь платная парковка располагается на 652 улицах, где организовано порядка 48 тысяч машиномест. Для обеспечения работы зоны платной парковки в Василеостровском районе было установлено 3 875 дорожных знаков, нанесено 5,6 тысячи кв.м дорожной разметки белого и синего цвета, размещено порядка 1000 информационных табличек, подключено 80 паркоматов.

Организация движения также была скорректирована: организовано двустороннее движение по 26-й, 27-й и Косой линиям, и одностороннее движение по Наличной ул. (от пл. Морской Славы до Нахимова ул. (боковые проезды)), Весельной ул. (от Среднего пр. В.О. до Среднегаванского пр.). В будущем планируется организация двустороннего движения по Масляному каналу и на Кожевенной линии.

Ранее сообщалось, что волонтёры объясняют петербуржцам, как пользоваться платной парковкой на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV