Фронтмен группы Scooter и лидер Iron Maiden посетили петербургский паб

Музыкантов заметили посетители.

Сразу две легенды музыкального мира посетили один из пабов в Петербурге в ночь на 12 марта. Видео опубликовал 78.ru.

Сначала в бар на набережной реки Фонтанки прибыл фронтмен рок-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон. Через непродолжительное время туда же пришёл вокалист электронной группы Scooter Эйч Пи Бакстер, который, очевидно, не узнал своего британского коллегу. Эйч Пи Бакстер стоял недалеко от барной стойки и разговаривал с другими посетителями, Дикинсон сидел за столом и смотрел телевизор.

Фронтмен Iron Maiden пришел в петербургский паб, чтобы поболеть за любимый "Ливерпуль". В ночь на 12 марта они играли против "Атлетико" в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Видео: 78.ru