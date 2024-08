Группа Oasis объявила о воссоединении в 2025 году

Музыканты воссоединились спустя 15 лет после распада.

Британская рок-группа Oasis официально объявила о воссоединении в 2025 году. Коллектив, основанный братьями Лиамом и Ноэлом Галлахерами, выступит с концертным туром следующим летом.

Музыканты воссоединились спустя 15 лет после распада. Первый за долгие годы концерт состоится 4 июля 2025 года в Кардиффе. Также Oasis выступят в Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Главные выступления ожидаются на стадионе "Уэмбли" в конце июля и начале августа следующего года.

Oasis появились в 1991 году. Мировую славу группе принесли первые альбомы "Definitely Maybe" и "(What"s the Story) Morning Glory?", которые входили в топы мировых чартов и лучших пластинок в истории британского рока.

Видео: YouTube / Oasis