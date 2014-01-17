Развлечения в РФ в 2024 году подорожали на четверть

Максимальные расходы на билеты традиционно фиксируются в Москве.

В 2024 году Яндекс.Афиша продала около 21 миллиона билетов, что на 22,2% больше, чем в 2023 году. Большая часть билетов (14,5 миллиона) была приобретена пользователями непосредственно через сайт и мобильное приложение, а также через другие сервисы Яндекса. Еще 6,5 миллиона билетов были проданы через партнёров Яндекс.Афиши, что на 13,2% больше, чем в 2023 году.

Россияне активно покупали билеты на различные мероприятия — половина продаж Яндекс.Афиши пришлась на концерты, 26% — на театральные представления, 7% — на кинопоказы, 6% — на стендап-шоу, 5% — на новогодние ёлки, а остальные 6% приходятся на спорт, выставки, катки и другие события. Лидеры продаж — мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", выставка "Панк-культура. Король и Шут", концерт Леонида Агутина, цирковой спектакль "Матрешка" и постановка "Женщины Есенина".

Средний чек на развлекательные мероприятия в России в 2024 году составил 3726 рублей, что на 25% больше, чем в 2023 году. Для сравнения: в 2023 году средний чек вырос на 21%.

Самый высокий средний чек был зафиксирован на ёлки — 6050 рублей, что на 15% больше, чем в 2023 году. Наибольшее увеличение среднего чека отмечено на выставочные мероприятия — на 31% до 1453 рублей. Это связано с появлением новых форматов, таких как мультимедиа-выставки, AR и VR-мероприятия. Средний чек на кино вырос на 22% до 894 рублей, на театральные постановки — на 18% до 4151 рубля, на спортивные мероприятия — на 17% до 1732 рублей. Только средний чек на стендап-события снизился на 14% до 4097 рублей.

Максимальные расходы на билеты традиционно фиксируются в Москве. Например, средний чек на театральные мероприятия в столице составил 6409 рублей, а на концерты — 5697 рублей. Санкт-Петербург также показывает высокие затраты, однако цены на стендап составляют 3106 рублей, а на выставки — 1568 рублей.

Театральные постановки в регионах остаются дешевле, чем в столицах — со средним чеком 2612 рублей. Средний чек на выставки в городах-миллионниках (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) в 2024 году вырос на 34% до 574 рублей, а на концерты — на 10%, до 4621 рубля.

Осенью 2024 года россияне особенно активно посещали культурные и развлекательные мероприятия — в ноябре через Яндекс.Афишу было оформлено 780 667 заказов, что на 44,9% больше, чем в 2023 году. Осень стала самым насыщенным сезоном для развлечений, чему способствовало разнообразие предложений и начало нового театрального сезона.

Фото: Pxhere