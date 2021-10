Рок на века. Как новые документальные фильмы сохраняют память о музыкантах ХХ века

В обзоре Piter.tv – взгляд на современную музыку через кинообъектив.

Когда в последний раз вы были на концерте любимой группы? Ваш любимый музыкант до сих пор в строю? Современная нестабильность этой сферы (особенно в нашей стране) заставляет уходить в онлайн – но как пишут не последние люди в музыке, так работа без зрителей выполняется "вхолостую".

Один из выходов для ретроградов – наблюдать за историями о любимых группах в киноформате. Современность удовлетворяет данному запросу – мы рассмотрим три истории о легендарных группах и музыкантах, фильмы о которых появились в медиапространстве в последнее время.

The Velvet Underground – доступен онлайн на платформе Apple TV+

Картина режиссера Тодда Хейнса ("Кэрол", "Темные воды") привлекает внимание выбранной интонацией. Она не транслирует устами экспертов, насколько была влиятельны и важны Velvet Underground – за них это делает долгая и яркая история группы. Авангардной группе – авангардный киноязык: экран делится надвое и натрое, в избытке кадры фильмов "худрука" коллектива Энди Уорхола, Лу Рид многозначительно смотрит в камеру, слово получают все участники и зрители событий.

Более поверхностный подход прошел бы через основные вехи жизни группы и их работы, но этот фильм дает бóльшую многомерность процессу, описывая культурный бэкграунд конца 60-х годов в США – без квира и богемности не обойтись. Работа Хейнса не только делает для зрителя ностальгический трип в ушедшую эпоху, но и нежно обращается с героями событий, которые дожили до сегодняшнего дня.

Zappa – дата официального онлайн-релиза неизвестна, показывали в кинотеатрах

Монтажная склейка: переход к 70-м годам в США. История гитариста Фрэнка Заппы – это история профессора Самоделкина от рок-музыки. Экспериментатор и перфекционист оставил после себя такое наследство, что релизы от него выходили и после смерти. Заппа был неудобным и неприятным коллаборатором, в юности шатал скрепы американской глубинки группой со смешанным расовым составом. Взросление в семье химического инженера и открытость к экспериментам определили его свободный и непосредственный подход к музыке.

В принципе, Заппу можно отнести к постиронии до того, как придумали этот термин. Он ссорился с британскими властями и американскими родительскими комитетами, ругался матом, писал радикальные классические и рок-симфонии, экспериментировал, как мог. У Заппы столько записей, что в запасниках где-то сохранилась его совместная запись с легендарным Джимми Хендриксом. Но эти записи всё ещё не могут найти.

Oasis Knebworth 1996 – дата официального онлайн-релиза неизвестна, показывали в кинотеатрах

Пока Фрэнк Заппа выступал на концерте, поздравляя Чехию с первыми годами полной независимости от Восточного блока, на Туманном Альбионе ковалась легенда. После двух первых альбомов "Definitely Maybe" и "(What"s the Story) Morning Glory?" группа Oasis братьев Галлахеров взлетела до стадионных выступлений, не задержавшись на клубной сцене.

Выступление команды в местечке Небуорт в английском графстве Хартфордшир посетили в 1996 году более 250 тыс. человек – Oasis поддерживали Manic Street Preachers, The Prodigy, The Chemical Brothers и другие группы. Тысячи вписок для друзей, другие тысячи сотрудников сцены и развязное настроение бритпопа на взлете популярности – чем не сюжет для фильма? Помимо неоднократно обработанного материала как записанного концерта свой авторский взгляд представил сын знаменитого режиссера Ридли Скотта – Джейк Скотт.

Важная пометка – голос дан не только музыкантам-участникам событий, но и зрителям, у которых есть свои персональные истории того, как они прожили это выступление. Тут нет элитарности, здесь главенствует ощущение пика "аналогового" мира в конце 90-х, к которому причастно множество людей. Ощущение приятной ностальгии гарантировано.

Фото: предоставлено прокатчиками

Текст: Федор Быков, Piter.tv