Премия им. Дзиги Вертова опубликовала шорт-лист номинантов 2024 года

Победителей определят в Москве 21 декабря.

Национальная ежегодная премия имени Дзиги Вертова опубликовала шорт-лист номинантов смотра текущего года. Об этом стало известно из информации на сайте организаторов.

Победителей будут выбирать в трех категориях: Лучший фильм, Лучший дебют и Лучшая публикация. Среди соискателей премии присутствуют фильмы таких именитых российских документалистов, как Елена Ласкари и Сергей Кальварский, а также авторы публикаций о неигровом кино и литературные проекты, посвященные документалистике.

Ежегодно лучшие работы выдвигаются на Премию номинаторами – представителями неигровых кинофестивалей, проектных и вещательных компаний, высших учебных кинозаведений, специализированных СМИ, экспертных советов и общественных объединений кинематографистов.

Цели Национальной Премии имени Дзиги Вертова заключаются в популяризации неигровых фильмов, поддержке креативных документалистов и открытии новых имен и веяний в отрасли.

Ранее стало известно, что свой пост покинул генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Суворов. На его место встала Надежда Андрющенко, которая ранее занимала должность главы службы безопасности киностудии.

Фото: Кинопоиск