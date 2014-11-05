В Петербурге состоялась премьера документального фильма об Алексее Балабанове

Официально кинокартина выходит в прокат 5 октября.

Премьера документального фильма о режиссере и сценаристе Алексее Балабанове "Алексей Балабанов. Послесловие…" прошла в Петербурге на киностудии "Ленфильм". Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы "Красный квадрат".

Официально кинокартина выходит в прокат 5 октября, однако с 25 сентября по 5 октября жители Северной столицы могут попасть на предпремьерные показы в кинотеатры "Аврора" и "Родина", на киностудии "Ленфильм" и "Лендок".

Премьеру посетили вдова и сын Балабанова, режиссер Сергей Дебижев, руководитель киностудии "Лендок" Алексей Тельнов, директор "Ленфильма".

История фильма началась в 2022 году, когда при подготовке к выставке-путешествию "Балабанов", проходившей в "Севкабель Порту", организаторы обнаружили неопубликованные фрагменты из интервью режиссера.

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Фото: topwar.ru