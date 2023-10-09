В Петербурге начались "Дни документального кино Сербии"

Событие продлится до 8 ноября. Все мероприятия бесплатные.

В Санкт-Петербургском Институте кино и телевидения состоялось открытие "Дней документального кино Республики Сербской". Показы фильмов программы в Малом зале СПбГИКиТ на улице Правды будут длиться до 8 ноября. Все мероприятия – бесплатные, – следует из сообщения Telegram-канала "Циркуляр Грибоедова".

"Дни документального кино Сербии" организованы при поддержке Кинотеки Республики Сербской и посольства страны в РФ. С приветственным словом на открытии мероприятия выступил председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге с 8 ноября заработает XI Фестиваль кино Швейцарии.

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга