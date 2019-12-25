Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию

По ее мнению, после онлайн-концертов распространяются "пиратские" версии.

Популярная российская певица Земфира рассказала, что не готова давать онлайн-концерты в условиях пандемии. По ее мнению, такие выступления собирают очень мало зрителей. Своим мнением артистка поделилась на странице "ВКонтакте".

Земфира считает, что на онлайн-концертах часто присутствуют "пираты", которые потом незаконно распространяют записи бесплатно. Певица рассказала, что в прошлом году из восьми выступлений состоялось только два. Она подчеркнула, что "устала работать вхолостую".

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Фото: ВКонтакте / Земфира