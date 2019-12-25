Рената Литвинова хочет снять фильм о подвиге врачей в пандемию

Большая история будет показана на примере одного человека.

Российская актриса и кинорежиссер Рената Литвинова на открытии фестиваля "Хрустальный ИсточникЪ" дала пресс-конференцию, на которой рассказала о своем новом проекте. Литвинова заявила, что хочет снять фильм о подвиге врачей в пандемию.

По словам режиссера, это будет история одного человека.

Нравится, как у Чехова, когда большая история показана на примере маленького человека. Отметила она

Также Литвинова рассказала о планах создать сериал, в основу которого ляжет ее последний фильм "Северный ветер". После монтажа фильма осталось много непоказанного зрителям материала. Именно из него можно создать сериал. Дополнительных съемок, по словам Ренаты, не будет.

Ранее мы писали, что в детском мультике Disney появится первый небинарный персонаж.

Фото: Instagram / renatalitvinovaofficiall