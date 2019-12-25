Концерт "Мелодии осени"

Концерт пройдет 29 сентября в КЗ "У Финляндского". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

На сцене выступят Игорь Раин и группа "Шарман" – победители и лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, участники популярных телепроектов. В репертуаре коллектива есть любимые всеми песни известных авторов и композиторов, а также мелодии, написанные специально для музыкантов: народного артиста Александра Морозова, заслуженного артиста Кая Метова, Михаила Шелега, Олега Попкова, Тимура Ибрагимова, Татьяны Сеничевой и других.

Ведущий концерта – музыкальный продюсер, популярный радио‑ и телеведущий Николай Орловский.

Фото: pxhere