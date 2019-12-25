Концерт "Мелодии осени"

На сцене выступят Игорь Раин и группа "Шарман" – победители и лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, участники популярных телепроектов. В репертуаре коллектива есть любимые всеми песни известных авторов и композиторов, а также мелодии, написанные специально для музыкантов: народного артиста Александра Морозова, заслуженного артиста Кая Метова, Михаила Шелега, Олега Попкова, Тимура Ибрагимова, Татьяны Сеничевой и других.
Ведущий концерта – музыкальный продюсер, популярный радио‑ и телеведущий Николай Орловский.
Фото: pxhere
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